サッカー日本代表とドイツ1部Eフランクフルトの下部組織U―21チームでコーチを務める長谷部誠氏（42）が11日、自身のインスタグラムを更新し、レアな家族ショットを披露した。「束の間の休日。ドイツもだいぶ暖かくなってきました」とつづり、男児を肩車し、女児を連れて街を歩くショットを投稿。サングラス姿の長谷部氏はジーンズ姿のリラックススタイルで、プライベートでの写真と思われる。フォロワーからは「束の間の休