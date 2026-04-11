熊本地震からまもなく10年です。犠牲者への追悼と復興を支えてくれた人たちへの感謝を込め、11日、ブルーインパルスが展示飛行を行いました。大地震から10年を迎える熊本の空を華麗に舞った、航空自衛隊のアクロバットチーム「ブルーインパルス」。熊本出身者もパイロットを務める6つの機体が、一糸乱れぬ動きでフォーメーションを組み、高速で飛行したり白煙で空に円を描いたりしながら、熊本市上空から、地震で特に被害が大きか