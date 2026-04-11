高市総理は11日、自民党の全国幹事長会議に出席し、来年行われる統一地方選挙での勝利に向けて「今年結果を出さなければならない」と話し、政権が掲げる政策の実現に向け取り組む考えを強調しました。高市総理「来年の統一地方選挙を勝ち抜くためには、どこまで公約を実現できたか。まず今年、結果を出さなきゃいけない。私達も頑張ります。でも、お力を貸してください。ぜひとも結果を出しましょう」高市総理は11日、自民党本部で