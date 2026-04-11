トヨタ自動車―デンソー第4クオーター、シュートを決めるデンソー・高田＝京王アリーナTOKYOバスケットボール女子の京王電鉄Wリーグ・プレーオフは11日、東京・京王アリーナTOKYOで3戦先勝方式の決勝第3戦が行われ、初優勝を目指すデンソー（レギュラーシーズン2位）が4季ぶりの王座を狙うトヨタ自動車（同1位）に69―59で勝ち、2勝1敗とした。第4戦は12日に行われる。デンソーは同点で迎えた第4クオーターに高田が活躍し、