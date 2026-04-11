『ガキ使』『ボキャブラ天国』でブレイクしたお笑いコンビ「モリマン」のホルスタイン・モリ夫。『ガキ使』での「山崎（当時）VSモリマン」という真剣勝負企画も話題となった。『ABEMA エンタメ』の密着企画「NO MAKE」は当時のギャラ事情に迫った。【映像】スナックで働く現在のモリマン・モリ夫（52）ブレイク時のギャラについてモリ夫は「ネプチューンさんとかオセロさんとかと『みんな、いくらもらってるの？』って話にな