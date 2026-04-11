アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議がきょう、仲介国のパキスタンで行われる予定で、両国の代表団はすでに到着しています。パキスタンの首都・イスラマバードにいる増尾記者に聞きます。予定されている協議は始まりそうですか?アメリカとイランの代表団は、イスラマバードに到着してはいるのですが、このあと、いつ、どういった形で協議するのかというのはわかっていません。依然として先行きが不透明な状況が続いています。