お笑いコンビ、ハライチ澤部佑（39）が11日、フジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜午前11時）に出演。家庭のお金の管理について明かした。澤部はお金の管理について聞かれると「俺がやってます。妻にやってもらいたくて『全部お願い』って言ったら『いい。怖い。やりたくない』って」と拒否されたことを明かした。すると藤本美貴が「思ってるより使ってると思われたら嫌だなとか」とコメント。澤部は「そういうことなのかな。