菓子メーカーの「シャトレーゼ」は、2026年4月30日まで、オンラインショップ限定で「4月の福箱」を販売中です。シャトレーゼの人気商品がセットに！シャトレーゼの「福箱」は、季節のおすすめや人気商品が楽しめる通販限定のお得な詰め合わせです。4月も「お菓子セット」と「アイス・冷食セット」の2種類が登場しています。お菓子セット お菓子セットの福箱には、北海道産バターを使用したどらやきや、2種のレーズンの食感が楽しめ