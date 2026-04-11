味の素冷凍食品といえば、フライパン調理の冷凍ギョーザが思い浮かぶ人も少なくないのでは？主力商品である、フライパン調理のギョーザが美味しいのは言わずもがなですが、記者が気になっているのは、電子レンジで調理できる「レンジでギョーザ」。電子レンジ調理のギョーザは、べちゃっとして微妙......そんなイメージ、ありませんか？実際に食べてみたら、その先入観が見事に裏切られました。ここまで進化しているとは......「レ