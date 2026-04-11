山梨県の春を彩る「2026富士芝桜まつり」が、2026年4月11日（土）から山梨県・富士本栖湖リゾートで開幕しました。5月24日（日）までの期間中、世界遺産・富士山を背景に約50万株の芝桜が織りなす「ピンクの絨毯」を楽しめます。2026年は、没入感溢れる新スポット「きらめく花雫ミラー」の登場や、愛犬連れに嬉しい入場規制の緩和（特定日を除く）など、例年以上にアップデート。本記事では、富士急行線の特急を活用したスマートな