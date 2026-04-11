新潮社は4月14日〜5月10日、乃木坂46の川〓桜さんの1st写真集「エチュード」の発売を記念した、東京メトロとのコラボレーション企画「東京メトロデジタルラリー」を実施します。■スポット対象の4駅に写真集完全未公開カットが登場同企画は、スポット対象となる4駅を巡り、ポスターの2次元コードを読み込んで各駅でデジタルブロマイドが取得できるデジタルラリーを展開します。スポット対象駅は、新宿三丁目駅（丸ノ内線・副都心線