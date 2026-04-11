独自の3ステップ機能でボディメイクする補整下着ブランド「ブラデリスニューヨーク（BRADELIS New York）」を展開するゴールドフラッグは3月25日、トレンドのランジェリーファッションをかなえる新商品を発売しました。■幅広いコーデを楽しめるアウターライクなレースデザインランジェリーを主役としてコーディネートを組む「ランジェリーファッション」が盛り上がる中、補整下着ブランド「ブラデリスニューヨーク」から、アウタ