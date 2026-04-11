明治安田J1百年構想リーグ・地域リーグラウンドEAST第10節が11日に行われ、横浜F・マリノスとFC東京が対戦した。前節終了時点で勝ち点「9」の獲得にとどまり、9位に沈む横浜FMが、勝ち点「20」を積み上げて2位に位置するFC東京を本拠地『日産スタジアム』に迎えたゲーム。前半、より多くのチャンスを作ったのは、ホームチームだった。その中心に立ったのは、今季初のスターティングメンバーに名を連ねた天野純。序盤の12分、ゴ