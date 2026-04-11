【その他の画像・動画等を元記事で観る】 4月12日放送の『ザ！鉄腕！DASH!!』は、無人島開拓スペシャル。あらたな無人島に上陸し、DASH島と夢の2拠点開拓計画が始動する。 さらに、番組の最後には城島茂から“島の未来を決める”緊急発表も。 ■「大先輩ですけど、バカっすね」後輩たちも仰天の新プロジェクトとは 現在のDASH島を拠点に残したまま、あらたな島を開拓する夢の2拠点開拓計画がスタート。城島茂、高地