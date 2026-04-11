11日の広島県内は内陸を中心に気温が上がり、安芸太田町加計や府中市で今年初めて25度以上の夏日となりました。12日は引き続き高気圧に覆われて晴れますが、気圧の谷や湿った空気の影響で、昼過ぎから曇る見込みです。【2026年4月11日】