県立高校の再編案を巡り元教職員らによる団体が、高校の存続を求める署名活動を行いました。■署名呼びかけ「一方的な統廃合をストップしてほしい」県立高校の再編を巡っては、県教委が2033年度までに18校を7校に統合する計画案を示しています。元教職員らでつくる団体は11日、署名活動をおこない、地域の同意がないなどとして計画の見直しを訴えました。■広島の公立高校を守る会村上厚子 副代表「1人でも多くの市民に『こうい