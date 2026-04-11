陸上自衛隊海田市駐屯地で入隊式が開かれ、自衛官候補生たちが新たな一歩を踏み出しました。安芸郡海田町の海田市駐屯地には、18歳から27歳の50人が入隊しました。■自衛官候補生による宣誓「宣誓！自衛官として必要な知識および技能の習得に励むことを誓います」第46普通科連隊の兵頭連隊長は、「困難に直面した時こそ、自らの志を貫き通してほしい」と激励しました。■自衛官候補生 片平想さん「国民の方々に安心してもらえる存