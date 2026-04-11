中国メディアの参考消息は7日、「中国の博物館がイランの古代の至宝にとって安全な避難所になっている」とする香港メディア、サウスチャイナ・モーニング・ポストの記事を紹介した。記事はまず、「きらめく花柄のガラス製品から、鮮やかな色彩で精巧なデザインのペルシャじゅうたんに至るまで、米国とイスラエルが仕掛けた戦争による被害を免れたイランの工芸品が、中国北部の博物館を訪れる人々を魅了している」とし、「昨年12月