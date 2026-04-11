「ＤｅＮＡ４−３広島」（１１日、横浜スタジアム）広島が追い上げ及ばず、接戦を落とした。これで２連敗となり、借金１に逆戻り。新井貴浩監督は１９打席無安打の小園海斗内野手について、「今が底だと思えば、あとは上がっていくだけ」と打撃復調を求めた。小園は開幕から３番起用が続いているが、ここまで４０打数５安打で打率・１２５に沈んでいる。この日は好相性の東との対戦だったが４打数無安打に終わった。指揮官は