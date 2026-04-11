大阪・関西万博の会場だった夢洲では、万博公式キャラクター「ミャクミャク」の特別なグッズが買えるイベントが行われています。 万博会場に直結していた夢洲駅の一角に並ぶ人々。お目当ては、大阪メトロとミャクミャクがコラボした特別グッズです。 万博開幕から１年となるのを前に、駅構内ではミャクミャクグッズの販売会が行われています。 （訪れた人）「“アフター万博”で自分が欲しいものを一生懸命