菊陽町が整備を進めていたスケートボードなどが楽しめる西日本最大級のアーバンスポーツパークが11日、オープンしました。 「くまモンアーバンスポーツパーク」は、敷地面積1万5000平方メートルと西日本最大級の広さを誇ります セクションと呼ばれる豊富な障害物が設置されているスケートボードエリアは国際大会も開催できます。 このほか、3人制バス