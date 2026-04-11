「春の全国交通安全運動」が実施されるなか、きょう、東京・あきる野市で交通安全パレードが行われました。警察官「交通事故抑止を目指し、交通安全パレードを出発します」今月6日に始まった「春の全国交通安全運動」に伴い、きょう、あきる野市五日市で交通安全パレードが開かれました。パレードには、警視庁のシンボルマスコット「ピーポくん」や、交通安全のために活動する交通部所属の騎馬隊などが登場。近くの広場では、白バ