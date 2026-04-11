「日本ハム３−６ソフトバンク」（１１日、エスコンフィールド）首位・ソフトバンクが２位・日本ハムに逆転勝ち。連勝で今季最多タイの貯金５とした。これで日本ハム戦は開幕４連勝となった。先発の上沢は今季初勝利。２３年まで在籍した日本ハムからの勝利で、１２球団勝利となった。初回、矢沢に先頭打者弾で先制を許したが、二回以降は走者を出しながらも粘りの投球を展開。七回１死満塁から清宮幸の適時打で１点を失っ