協議が開催される仲介国パキスタンの首都イスラマバード。きょうの雰囲気は、いつもと大きく異なっていました。記者「世界が注目する協議を控えるイスラマバードですが、極めて厳重な警戒態勢が取られていて、町には人の姿、また車の姿というのもほとんどありません。そして協議会場付近一帯が封鎖されているといった状況です」多くの場所に検問所が設置されていました。町の人からは協議に期待する声も。パキスタン市民「世界に平