今月6日から始まった「春の全国交通安全運動」の一環で、きょう、東京・豊島区の公園では交通安全への理解を深める体験型イベントが行われました。汗ばむ陽気の中、家族連れでにぎわうブース。きょう、東京・豊島区の公園で行われたのは、警視庁巣鴨署などが主催した交通安全イベントです。自転車の悪質な違反に対し反則金を伴う「青切符」制度が今月1日から導入され、関心が高まる自転車に関するブースでは、自転車や歩行者の動き