アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議がきょう、仲介国のパキスタンで行われる予定で、両国の代表団はすでに到着しています。果たして協議の行方は。現場から増尾記者の中継です。パキスタンの首都・イスラマバードです。長年敵対関係にあるアメリカとイラン、双方の高官が訪問しているということもあり、厳重な厳戒態勢が敷かれています。現地の市民からは、パキスタンが両国を交渉のテーブルにつける役割を果たしたと喜ぶ声、