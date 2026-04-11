4月10日、朝の情報番組『あさイチ』（NHK）が放送され、女優の多部未華子がゲスト出演した。そのビジュアルの衝撃が、ネットで広がり続けている。多部は、2026年度前期の連続テレビ小説『風、薫る』に出演中。「鹿鳴館の華」と称される実在の貴婦人・大山捨松役を演じている。「多部さんが朝ドラに出演するのは、2009年前期の連続テレビ小説『つばさ』でヒロインを務めて以来17年ぶり。『あさイチ』では、当時の多部さんの映像