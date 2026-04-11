元フォーク歌手の滝本洋子さんが、シンガーソングライターの川嶋あいさんがパーソナリティーを務めるラジオ番組『明日への扉〜いのちのラジオ＋〜』（ラジオ関西）に出演。波乱に満ちた人生と現在の心境について語りました。元フォーク歌手の滝本洋子さん（写真左）、番組パーソナリティーのシンガーソングライター・川嶋あいさん（同右）1970年代、「中村洋子」の名でデビューを果たした滝本さん。TBSドラマ『赤い靴』の主題