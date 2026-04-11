ソフトバンク強力打線が昨季の沢村賞右腕を粉砕した。１１日の日本ハム戦（エスコン）で相手エース・伊藤大海と今季２度目の対戦。１点を追う４回に柳田悠岐の２号ソロで試合を振り出しに戻すと、６回に打線が火を噴いた。先頭から連続四死球を出すなど制球が定まらない伊藤を攻め立て、牧原大成の勝ち越し打、柳町達の犠飛でリードを奪うと近藤健介が５号３ランを叩き込み一気に突き放した。６回途中で降板に追い込み、大量６