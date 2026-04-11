「ムーミン」の母の日ギフト向けシリーズ「ムーミンママズデー」の新作アイテムが、3月から全国のムーミンショップや公式オンラインショップなどで順次発売されている。Moominmamma’s Day（ムーミンママズデー）シリーズシリーズのテーマは「ムーミンママ」で、誰のことでも温かく包み込む、おおらかで愛情深いムーミンママを、ムーミン一家がお祝いする特別な日を描いたシリーズとなっている。ムーミンママが大好きなバラの花