デイリー使いしやすく、トレンド感もまとえるデニムパンツ。とはいえ、毎回同じようなコーデになりがちな人は、今回紹介する【しまむら】のダメージジーンズを取り入れてみて。遊び心のあるデザインが魅力で、一点投入でシャレ見えが狙えます。1,000円台とお手頃なので、ぜひ売り切れ前にゲットして。 甘さも辛さも楽しめるダメージジーンズ 【しまむら】「TAI*デニムダメー