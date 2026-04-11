親子にとって入学式は特別な行事ですよね。何事もなければいいですが、あわてて当日にうっかりミスをしてしまう事もあるのではないでしょうか。 今回は筆者の知人から聞いた「記念撮影の失敗話」のご紹介です。 入学式に書類を忘れ、時間が無くて撮影を後回し 「一生に一度の記念だから！」と入学式の朝に気合を入れた私は、髪型が気に入らず予定よりも家を出る時間が遅くなってしまいました。小走りで学校に向かう途中、入学式