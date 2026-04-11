マスターズ米男子ゴルフのメジャー初戦・マスターズが現地時間10日、米ジョージア州のオーガスタ・ナショナルGC（7565ヤード、パー72）で第2日が行われた。ロバート・マッキンタイア（英国）は通算7オーバーで予選落ち。初日に中指を立てるなどのマナー違反を犯し、大会側から叱責されたと報じられた29歳は、2日連続でメディアの取材を拒否した。米紙「ニューヨーク・ポスト」は「愚かな振る舞い」と報じている。同紙は「ロバ