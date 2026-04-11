女優のメリル・ストリープによると、2006年の映画「プラダを着た悪魔」では、雑誌編集者のアナ・ウィンター氏を「皆が怖がっていた」ことから、デザイナー服を着ることができなかったという。カリスマ編集長のミランダ・プリーストリーを演じたメリルが、続編「プラダを着た悪魔2」の公開を前に1作目の意外な舞台裏を振り返った。 【写真】来日イベントでノリノリメリル・ストリープとア