BE:FIRST 6人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTの5月6日に発売される9thシングル「BE:FIRST ALL DAY」の収録内容の全貌が解禁され、2曲目に新曲「Rondo」が収録されることが決定した。混迷する時代の中、ダンスと音楽を武器にシーンを切り拓いてきた BE:FIRST が、TOKYOから世界を躍らせる。日本のHIP HOPシーンを代表するプロデューサー Chaki Zulu が手がけた本楽曲「Rondo」は、パイプオルガンや讃美歌を想