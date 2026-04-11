１０代・現役高校生を対象としたマーケティング情報サイト「ワカモノリサーチ」は、全国の１５〜１９歳の若者に、「ぶっちゃけ花見は楽しいと思いますか？」というアンケート調査を実施した。花見を楽しいか聞いた今回の調査で「思う」と答えたのは６９．８％。約７割の高校生は「花見は楽しいもの」と認識していることが分かった。理由としてまず多かったのが、桜そのものの美しさ。「桜がいいかんじだから」「綺麗で心が洗