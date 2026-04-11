米Ｇ１のターフクラシックＳ（５月２日、チャーチルダウンズ競馬場・芝１８００メートル）に参戦するシンエンペラー（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父シユーニ）は引き続き、坂井瑠星騎手＝栗東・矢作芳人厩舎＝が騎乗することが決まった。矢作調教師が４月１１日、明かした。同馬はサウジアラビアのネオムターフＣで４着に敗れた後、検疫期間を経て、現在は栗東で調整を続けている。矢作調教師は「サウジで爪を傷めて、尾を引