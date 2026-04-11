◆パ・リーグソフトバンク６―３日本ハム（１１日・エスコンフィールド）日本ハムは先発・伊藤が６回途中６失点で降板。主砲レイエスが２度の同点機に凡退するなど打線もソフトバンク投手陣を攻略できず、開幕から対ソフトバンクは４連敗。新庄剛志監督は「向こうは主役が打って、こっちは主役が打てなかった。こんな日もある」とコメントした。打線は初回、先頭の矢沢が右越え１号ソロを放ち先制。５点を追う７回１死満塁の