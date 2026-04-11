◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日３―９阪神（１１日・バンテリンドーム）阪神・藤川球児監督は外野に新設されたホームランウィングで球場が狭くなったことによる攻撃面の変化を問われ、「試合をしていきながら、他球団がここの球場で試合をしてるところをまた見ながら」と口にした。試合は佐藤が２打席連続アーチを描き、森下、大山と初のそろい踏み弾も。バンテリンＤでは最多タイの４発で快勝し、そのうち、テラス弾は３本だっ