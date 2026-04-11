５日、花が満開となった寧夏回族自治区固原市の金鶏坪棚田公園。（ドローンから、固原＝新華社記者／王鵬）【新華社固原4月11日】中国寧夏回族自治区固原市の黄土高原に広がる棚田では清明節連休（4〜6日）期間中、数十万ムー（1ムー＝約667平方メートル）にわたり桃やアンズの花が満開となった。地元では六盤山山花観光フェスティバルに合わせて多彩な散策ルートを整備し、花畑の魅力をアピールした。５日、花が満開となった寧