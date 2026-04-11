◇パ・リーグ日本ハム3―6ソフトバンク（2026年4月11日エスコンF）日本ハムが対ソフトバンク4連敗を喫した。7回2死満塁でレイエスが見逃し三振。一発が出れば同点の9回2死一、三塁でもレイエスが遊ゴロに倒れた。先発の伊藤は4回に柳田の同点ソロ、6回は近藤の3ランを浴びて6失点で今季初黒星を喫した。得意の空中戦で敗れた日本ハム・新庄剛志監督（54）は「向こうは主役が打って、こっちは主役が打てなかった。こ