アメリカとイランは11日、仲介国のパキスタンで直接協議を行う予定です。両国の主張には大きな隔たりがあり、協議が開かれるかは予断を許さない状況です。首都・イスラマバードからFNNバンコク支局・田中剛支局長が中継でお伝えします。今回の協議のために首都イスラマバードに設置されたメディアセンター周辺では、関係車両以外は通行できず、普段は多くの人でにぎわう商店街もシャッターが下り、閑散としています。イラン代表団