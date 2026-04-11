5人組グループ・KEY TO LITの井上瑞稀と中村嶺亜が、11日発売の『mini5月号』（宝島社）の春のファッショントレンドを紹介する特集にトップバッターとして登場する。【全身ショット】カッコイイ…大歓声で登場した中村嶺亜＆井上瑞稀結成から1年、個性の強いキャラクターを生かして多方面で活躍しその勢いが止まらない、実力派グループ「KEY TO LIT」。井上と中村は色違いのストライプシャツを羽織ったさわやなかコーデを披露