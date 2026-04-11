◇明治安田J1百年構想リーグ西地区第10節清水1―1広島PK戦4―5（2026年4月11日エディオンピースウイング広島）J1清水は敵地で広島と対戦し、1―1のまま90分を終え、PK戦は4―5で敗れたが勝ち点1を確保した。90分間を通して守勢を強いられた。開始4分、ロングスローからのヘディングシュートをGK梅田透吾が右手一本で弾き、ポストに当てて失点を阻止。その後も広島に押し込まれる展開が続き、シュート14本を浴びるなど