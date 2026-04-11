「東京六大学野球、慶大１１−０立大」（１１日、神宮球場）慶大・小原大和外野手（４年・花巻東）が東京六大学野球で導入後初のＤＨ１号となるリーグ戦初本塁打を放った。九回２死三塁。初球の低め直球を捉え、ぐんぐん伸びた打球は左翼スタンドに着弾。５安打目となる２ランを放り込んで笑顔でダイヤモンドを駆け回った。「『フライかな』と思ったけど、神宮の上空の風で入ってくれた」と目尻を下げた。この日は「２番・