漫才コンビ「ハイヒール」リンゴ（64）が11日放送のカンテレ「ドっとコネクト」（土曜午前11時20分、正午）に出演。嵐のラストツアーをめぐる、ファン心理について言及した。番組では、嵐のラストツアーについて特集。交通費や宿泊費、グッズ代などその経済効果が5000億円超ともいわれていることを取り上げた。経済効果の中には「美容院代」もあり、MCのフリーアナウンサー石井亮次（49）は「美容院代っていうのがね…」と幅広い波