4月に入り、新生活が始まった人も多い季節。今注目の収納方法の一つ「浮かせる収納」についてです。浮かせる収納とは、モノを「カウンターや床や棚から浮かせた状態」で収納するスタイル。浮かせる状態を実現するために、壁・扉・棚の側面などに、専用のフック・マグネット・吸盤などを用いたものを使って収納するスタイルのことをいいます。こうした収納が今、注目を集めているのですが、こちらのデータをご覧くださ