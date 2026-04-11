約3割減のデータも道路のICやJCTから本線に合流する箇所、あるいは工事による車線減少箇所において、手前で合流せずに「合流部の先頭まで進んで」、ファスナーが閉じていくように「1台1台、交互に」合流するという方法「ファスナー合流」。先頭で合流というと、ドライバーによっては「ズルい」と感じてしまいそうですが、どうなのでしょうか。【わかりやす！】これが図解で示された「ファスナー合流」メリットですNEXCO中日本