最先端半導体の量産を目指す「ラピダス」が、試作品を評価するための解析センターを新たに開設しました。ラピダスの千歳工場内に開設されたのが「前工程」の試作品データを集める「解析センター」です。「前工程」とは半導体基板にナノメートル級の回路を形成する工程のことで、そこでできた試作品を、最新の装置を使って分析したり解析したりします。これまで試作品のデータ収集は北海道大学などで