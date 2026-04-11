ミラノ・コルティナオリンピックスノーボードのメダリストらがニセコに集まり子どもたちがプロの技を間近に体感しました。イベントには、ミラノ・コルティナオリンピックで銀メダルを獲得した長谷川帝勝選手らが参加し、地元の子どもたちと一緒にコースを滑りました。（参加した子ども）「プロのスノーボーダーと一緒に滑れてめっちゃ楽しかった」「うまかったそうなりたい」（長谷川帝勝選手